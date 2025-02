Bukber Jelajah Nusantara di Ramadan 2025 di Hotel ibis Styles Jakarta Simatupang

Paket iftar ini ditawarkan dengan harga early bird Rp 200.000 nett per orang hingga 27 Februari 2025. Setelahnya, paket ini tersedia dengan harga Rp 288.000 nett per orang. ibis Styles Jakarta Simatupang juga menawarkan promo Buy 4 Get 5, sehingga tamu dapat berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat dengan harga lebih hemat.