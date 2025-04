Konser Hammersonic Hadirkan Thy Art Is Murder

Digelar pada 4 Mei 2025 di Bali United Studio, Jakarta, The Hammersonic Convention mengusung konsep Exclusive Intimate Concert dengan panggung megah, tata cahaya spektakuler, sound system detail, serta atmosfer yang nyaman dan aman. Band lokal andalan, Revenge The Fate, turut tampil sebagai pembuka.

Tak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan mengikuti sesi talkshow dan coaching clinic bersama dua sosok berpengaruh di industri musik. Jona Weinhoffen, mantan gitaris Bring Me The Horizon dan I Killed The Prom Queen, akan tampil membawakan lagu-lagu ikonik dari dua band tersebut, sekaligus berbagi wawasan seputar proses kreatif dalam penggarapan album There Is a Hell... dan Sempiternal milik BMTH.