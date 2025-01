Pameran A Man, A Monster, and The Sea Hadir di Surabaya

Info Event - Orasis Art Space bekerja sama dengan The Mogus mempersembahkan pameran bertajuk A Man, A Monster, and The Sea karya Mulyana, yang dikuratori oleh Nala Nandana. Pameran ini berlangsung dari 23 November 2024 hingga 26 Januari 2025, dengan acara vernissage dan pembukaan resmi pada 22 November 2024 di Orasis Art Space, Surabaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah sukses ditampilkan di Form Gallery, Australia, dan Orange County Museum of Art, Amerika Serikat, A Man, A Monster, and The Sea kini hadir untuk pertama kalinya di Surabaya. Dengan skala yang lebih besar dan koleksi terbaru, instalasi Mulyana kali ini dirancang untuk merespons ruang dan arsitektur Orasis Art Space, menciptakan pengalaman imersif bagi pengunjung. Karya ini menjadi refleksi mendalam dari perjalanan kreatif Mulyana, yang menggunakan seni modular untuk menggambarkan hubungan antara manusia, alter ego-nya, dan alam. Melalui karakter ikonik seperti Mogus (Monster Gurita Sigarantang) dan bentuk-bentuk modular yang rumit, Mulyana menyampaikan narasi visual yang menggugah tentang identitas, transformasi, dan keberlanjutan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Instalasi Mulyana mengolah rajutan sederhana menjadi karya megah yang penuh makna. Pesan tentang pentingnya hubungan manusia dengan lingkungan serta penghargaan terhadap proses evolusi dihadirkan secara kreatif. Pameran ini mengajak audiens untuk merenungkan konsep keberlanjutan dan evolusi dalam kehidupan.

Selain pameran utama, acara ini juga menghadirkan berbagai program spesial, seperti Monster Day pada 23-24 November 2024, yang mengajak komunitas dan pelaku kreatif di Surabaya untuk berkolaborasi. Program lainnya meliputi Kids & Family Guide Tour, BISINDO Guided Tour, Slow & Steady, Draw Us Closer, Curatorial Talk, Holiday Program, dan berbagai lokakarya. Pengunjung juga dapat menikmati merchandise eksklusif The Mogus serta produk fashion dan art toys hasil kolaborasi Mulyana dengan KALA Studio dan Museum of Toys, yang tersedia di Corner by Orasis.

Orasis Art Space juga menyediakan fasilitas yang inklusif, seperti layanan kursi roda, ramp akses, dan tur dengan panduan bahasa isyarat setiap Minggu. Untuk anak-anak, tersedia tur edukatif yang mendorong mereka berpikir kritis sambil menikmati seni.

Pengunjung dapat memesan tiket melalui laman orasis.art atau langsung di lokasi, dengan harga tiket yang sudah termasuk akses 120 menit ke area pameran, panduan tur, voucher belanja di Corner by Orasis, dan sajian pembuka. Tiket khusus untuk pelajar dan akses gratis bagi guru, dosen, balita, lansia, staf museum, serta jurnalis juga tersedia dengan syarat tertentu.

Pameran ini didukung oleh berbagai sponsor, termasuk The Westin Surabaya, Urban Wagyu, Wismilak Foundation, Yamaha, Wardah, Kahf, Mandiri Private, dan mitra lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @orasisartspace atau hubungi kontak media di [email protected].