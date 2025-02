Pencurian Benda Purbakala di Museum Nasional

PERAIH medali emas Olimpiade Paris 2024 ini terpilih sebagai Athlete of the Year 2024 versi The World Games—pertandingan multicabang di luar Olimpiade. Atlet panjat tebing itu meraih 77.045 suara dalam pemungutan suara yang diselenggarakan secara daring. Veddriq unggul atas atlet lempar cakram asal Estonia, Kristin Lätt, dan atlet wushu dari Cina, Xin Tong, dalam babak final.