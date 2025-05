Saosin Gelar Tur 5 Kota di Indonesia,

Info Event - Setelah sukses mengguncang panggung Hammersonic 2024, Ravel Entertainment kembali menghadirkan band legendaris asal Amerika, Saosin, dengan konsep pertunjukan yang jauh lebih intim dan berbeda. Kali ini, band EMO yang telah mencetak hits sepanjang masa seperti Seven Years, Voices, hingga You're Not Alone, akan menyambangi lima kota besar di Indonesia dalam rangkaian Saosin Indonesian Tour 2025.