Temukan Bisnis Impian di IFRA Business Expo x ICE 2025

Info Event - Ajang pameran waralaba dan lisensi terbesar di Indonesia, The 23rd International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA), kembali hadir tahun ini dengan gebrakan baru. Diselenggarakan pada 25–27 April 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, pameran ini juga dapat diakses secara virtual mulai 25 April hingga 31 Agustus 2025 melalui situs resmi www.ifra-indonesia.com.