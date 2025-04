5 Top Tekno Berita Hari Ini: Hillary Clinton dan Kehidupan Alien

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang Winston Churchill dan Hillary Clinton yang berbicara soal kehidupan alien. Alien tentu saja bukan sekadar yang kerap muncul dalam film-film fiksi ilmiah, dengan kepala lonjong, mata besar, ataupun memiliki taring tajam dan memiliki kecerdasan lebih tinggi ketimbang manusia.



Ya, mereka berdua pernah menyinggung soal kehidupan alien. Mungkin sedikit yang tahu kalau Winston Churchill pernah menulis, dalam catatannya, tentang kehidupan asing di luar bumi. Churcill menulis esai 11 halaman tentang kehidupan alien pada 1939. Sedangkan Hillary Clinton, dalam sebuah wawancara radio dan Jimmy KemmelLive, menyatakan keinginannya meninjau file tentang unidentified flying object (UFO) dan Situs Area 51 yang misterius di Nevada.



Sementara itu, para ilmuwan telah menemukan spesies baru yang menakjubkan dari katak kaca. Jantungnya yang sedang berdetak dapat terlihat di bagian dadanya. Makhluk itu, yang ditemukan di dataran rendah Amazon di Ekuador, memiliki bintik hijau di punggungnya dan memiliki jantung merah yang terlihat sepenuhnya, berkat selaput transparan di sekeliling organ tubuhnya.



Juga, ada kabar soal putusan final dikeluarkan oleh panel arbitrase di mana Qualcomm harus membayar BlackBerry sebesar US$ 940 juta (Rp 12,5 triliun). Pembayaran itu harus dilakukan sebelum tanggal 31 Mei 2017. Hal itu terjadi pada hari yang sama ketika BlackBerry KEYone baru diluncurkan di AS.



1. Winston Churchill dan Hillary Clinton Bicara Alien, Apa Isinya?



1. Winston Churchill dan Hillary Clinton Bicara Alien, Apa Isinya?







Ilmuwan berbicara soal kehidupan di luar bumi adalah hal yang lumrah, tapi bagaimana jika politikus, seperti Winston Churchill dan Hillary Clinton, tertarik membahas kehidupan alien? Ya, mereka berdua pernah menyinggung soal kehidupan alien.



2. Katak Kaca Ini Tembus Pandang dan Terlihat Detak Jantungnya







Makhluk itu, yang ditemukan di dataran rendah Amazon di Ekuador, memiliki bintik hijau di punggungnya dan memiliki jantung merah yang terlihat sepenuhnya, berkat selaput transparan di sekeliling organ tubuhnya.



Meskipun bukan satu-satunya spesies tembus pandang yang ada, para ilmuwan mengatakan katak ini memiliki tanda yang tidak biasa, dan perilaku reproduksi yang membedakannya dari yang lain. Mereka juga memperingatkan bahwa katak ini mungkin dalam bahaya, karena ekstraksi minyak dan aktivitas manusia lainnya yang mengancam habitatnya.



3. Arbitrase Putuskan Qualcomm Bayar BlackBerry Rp 12,5 Triliun







Qualcomm harus membayar BlackBerry sebesar US$ 940 juta (Rp 12,5 triliun). Pembayaran itu harus dilakukan sebelum tanggal 31 Mei 2017. Hal itu terjadi pada hari yang sama ketika BlackBerry KEYone baru diluncurkan di AS.



Sebelumnya, bulan lalu dilaporkan bahwa panel arbitrase telah memutuskan BlackBerry menerima sejumlah awal US$ 814,9 juta (Rp 10,8 triliun) dari Qualcomm untuk menyelesaikan perselisihan mengenai royalti.



4. Lima Game Terbaru 2017: Crash Bandicoot, Days Gone, hingga Tekken 7







Ada banyak game baru yang dirilis tahun lalu. Di antaranya, Rise of Tomb Rider, Battlefield 5, Mafia 3, Far Cry Primal, dan Dark Soul 3. Tahun ini, setidaknya ada lima game yang sudah pasti dirilis. Apa saja?



5. Ericsson Gandeng ITB Kembangkan Internet of Things





Ilustrasi Internet of Things di dalam rumah. (Telegraph.co.ok)



Ericsson dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menandatangani nota kesepahaman dalam pengembangan Internet of Things di Indonesia. MoU ini ditandatangani oleh President Director, Ericsson Indonesia & Timor Leste, Thomas Jul, dan Rektor ITB, Kadarsah Suryadi, dengan disaksikan oleh Raja Carl XVI Gustaf dari Kerajaan Swedia sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke Indonesia.



Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kedua Negara untuk memperkuat hubungan jangka panjangnya dalam bidang keberlanjutan penelitian dan inovasi. Thomas Jul menuturkan, Ericsson memiiliki perhatian besar dalam bekerjasama dengan industri maupun pihak akademik untuk menjawab tantangan maupun peluang dari teknologi informasi dan komunikasi.







AMRI MAHBUB