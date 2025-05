Bagaimana Cara NASA Jajal Teknologi Pengeboran di Bulan?

Menunggangi Athena, misi pengeboran PRIME-1 disokong dua instrumen utama, yaitu TRIDENT—kependekan dari The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain—yang berwujud bor yang untuk mengambil tanah Bulan. Instrumen kedua adalah MSOLO—singkatan dari Mass Spectrometer Observing Lunar Operations—yang digunakan untuk menganalisis hasil bor TRIDENT.