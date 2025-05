TEMPO.CO, Boston - Pada rangkaian gua Meksiko yang begitu indah dan panas yang disebut Fairyland dan neraka, para ilmuwan telah menemukan kehidupan terjebak dalam kristal yang diperkirakan bisa berumur 50 ribu tahun.



Mikroba aneh dan kuno ditemukan aktif di gua-gua di Naica, Meksiko, dan mampu eksis dengan hidup pada mineral seperti besi dan mangan, sebagaimana dilaporkan Daily Mail akhir pekan lalu.



Penelope Boston, Kepala Astrobiology Institute NASA, menggambarkannya sebagai 'kehidupan super’, ketika ia mempresentasikan penemuan itu pada Jumat, 17 Februari 2017, dalam konferensi the American Association for the Advancement of Science di Boston.



Jika terkonfirmasi, temuan tersebut adalah contoh lain tentang bagaimana mikroba dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrem di Bumi.



Meskipun dipresentasikan pada konferensi ilmu pengetahuan dan merupakan hasil dari sembilan tahun kerja, temuan itu belum diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan belum melalui peer review (telaahan sejawat). Boston merencanakan tes genetik untuk mikroba yang dia dihidupkan kembali baik di laboratorium dan di lokasi.



Bentuk kehidupan itu—40 strain mikroba berbeda dan bahkan beberapa virus—begitu unik sehingga kerabat terdekat mereka masih 10 persen berbeda secara genetik. Itu membuat kerabat terdekat mereka masih cukup jauh. "Sejauh manusia dari jamur," kata Boston.



Gua Naica–sebuah tambang timah dan seng yang ditinggalkan–memiliki kedalaman setengah mil (800 meter). Sebelum pengeboran terjadi oleh perusahaan tambang, tambang itu telah benar-benar terputus dari dunia luar.



Beberapa seluas katedral, dengan kristal melapisi dinding besi. Mereka juga begitu panas sehingga para ilmuwan harus menggunakan versi murah dari pakaian antariksa-untuk mencegah kontaminasi dengan kehidupan di luar-dan membawa es yang membungkus seluruh tubuh.



Boston mengatakan tim hanya bisa bekerja sekitar 20 menit pada suatu waktu sebelum masuk ke ruang 'dingin' sekitar 38 derajat Celsius.



NASA tidak akan membiarkan Boston untuk berbagi karyanya guna diperiksa di luar sebelum pengumuman Jumat sehingga para ilmuwan tidak bisa berkata banyak.



Namun ahli biologi University of South Florida, Norine Noonan, yang bukan bagian dari penelitian, tapi adalah anggota panel di mana Boston menyajikan karyanya, mengatakan temuan itu masuk akal.



"Mengapa kita terkejut?" kata Noonan. "Sebagai seorang ahli biologi saya akan mengatakan kehidupan di Bumi sangat tangguh dan sangat fleksibel."



Ini bukan kehidupan ekstrem tertua. Beberapa tahun yang lalu, kelompok ilmuwan yang berbeda mempublikasikan penelitian tentang mikroba yang mungkin berusia setengah juta tahun dan masih hidup. "Mereka terjebak dalam es dan garam, yang tidak persis sama seperti batu atau kristal," kata Boston.



Usia mikroba Naica ditentukan oleh para ahli luar yang melihat lokasi mikroba di kristal dan seberapa cepat kristal itu tumbuh.



Ini bukan satu-satunya kehidupan aneh yang diteliti Boston. Dia juga mempelajari mikroba yang umum ditemukan di gua-gua di Amerika Serikat, Ukraina, dan di tempat lain yang memakan tembaga sulfat dan tampaknya tak dapat dimusnahkan. "Ini hanya ilustrasi lain betapa benar-benar tangguh kehidupan di Bumi," kata Boston.



DAILY MAIL | ERWIN Z.