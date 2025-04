James Wong Howe Jadi Tema Google Doodle, Ini 10 Karyanya

TEMPO.CO, Jakarta - James Wong Howe, yang menjadi tema Google Doodle hari ini, ternyata juga turut berperan dalam film The Old Man and The Sea (1958). Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karangan peraih nobel Ernest Hemingway.



Dia adalah sinematorgrafer terkenal di masanya. James Wong Howe, atau biasa dipanggil Jimmy, lahir di Taishan, Cina, 28 Agustus 1899. Hari ini, tepat pada hari kelahirannya, Google merayakannya dengan membuat Google Doodle bertema James Wong Howe.



Baca: Ciptakan Musikmu dengan Klik Tombol Play Google Doodle Hari Ini



Google membuatkan sketsa hitam-putih untuk merayakannya. Hitam-putih merupakan ciri khas film Wong Howe saat itu.



Jimmy terkenal atas pembuatan film yang inovatif, menggunakan bayangan dan detail yang mendalam. Semasa hidupnya, Jimmy sudah membuat 130 film dan sebagian besar menjadi terdepan di Hollywood. Ia 10 kali masuk menjadi nominasi Academy Awards dan berhasil memenangkannya dua piala untuk film The Rose Tatto (1955) dan Hud (1963).



Baca: Google Rayakan Kemerdekaan Indonesia Lewat Google Doodle



Berikut daftar film yang pernah digarap James Wong Howe sebagai sinematografer dan art director:



1. The Old Man and the Sea (1958)



(Foto: imdb.com)



Ini adalah film naskahnya diadaptasi Peter Viertel dari novel berjudul sama karangan Ernest Hemingway. Film ini disutradarai John Sturges. Kritikus film saat itu mengatakan, bahwa film ini terlalu gamblang mengambil adegan di novel Hemingway. Meski begitu, film ini meraih Academy Award untuk Best Original Score dan James Wong Howe masuk nominasi untuk sinematografi warna terbaik.



2. The Rose Tattoo (1955)



(Foto: wikipedia.org)



Kalau The Old Man and the Sea (1958) merupakan saduran novel, The Rose Tattoo (1955) merupakan adaptasi dari naskah teater. Penulisnya, Tennessee Williams, langsung turun tangan untuk mengadaptasinya menjadi sebuah skenario film dibantu Hal Kanter. Film ini disutradarai Daniel Mann. James Wong Howe mendapatkan Best Art Director dan Best Cinematography di ajang Academy Award.



3. Hud (1963)



(Foto: wikipedia.org)



Film yang diadaptasi dari novel Horseman, Pass By (1962) karangan Larry McMurtry ini bercerita tentang Hud Bannon, karakter minor dalam novel. Dalam film, Hud digambarkan ulang sebagai peran utama antagonis dan menjadi revisionis Barat. James Wong Howe menjadi sinematografer dalam film ini.



4. Algiers (1938)



(Foto: wikipedia.org)



Film ini disutradarai oleh John Cromwell. Algiers menceritakan seorang pencuri permata asal Prancis yang terkenal. Dia dikisahkan menjadi buronan dan bersembunyi di ibu kota Aljazair.



5. Air Force (1943)



(Foto: imdb.com)



Film ini diluncurkan setelah terjadi serangan terhadap Pearl Harbour. Bahkan, film ini kerap disebut sebagai film propaganda Amerika Serikat. Film ini berkisah tentang kejadian 7 Desember 1941, kapal udara pengangkut bom berat, Boeing B-17 Flying Fort, terbang menuju markas Angkatan Udara Amerika untuk mencegah serangan ke Pearl Harbour. Kejadian ini menjadi awal mulai terlibatnya Amerika dalam Perang Dunia II.



Baca: Zaha Hadid Jadi Google Doodle: Arsitek Perempuan Si Ratu Kurva



6. Abe Lincoln in Illinois (1940)



(Foto: filmsgraded.com)



Ini adalah film biografi tentang Abraham Lincoln. Cerita berawal sejak kepergiannya dari Kentucky, kota kelahiran Lincoln, sampai terpilih menjadi Presiden AS. Film ini merupakan adaptasi dari naskah teater peraih Pulitzer Prize.



7. Funny Lady (1975)



(Foto: wikipedia.org)



Funny Lady merupakan terusan dari film Funny Girl (1968). Film ini mengisahkan kehidupan komedian tokoh Fanny Brice dan pernikahannya dengan penulis lagu Billy Rose.



8. Kings Row (1942)



(Foto: imdb.com)



Film ini dibintangi oleh Ronald Reagan, aktor yang kemudian menjadi Presiden Amerika, dan disutradarai Sam Wood. Film ini bercerita tentang anak-anak muda yang tumbuh di kota kecil Amerika pada masa pergantian abad dari abad ke-19 ke abad ke-20. Kings Row menjadi film yang melambungkan nama Reagan dalam dunia akting.



9. Seconds (1966)



(Foto: wikipedia.org)



Film adaptasi dari novel berjudul sama karangan David Elly ini masuk ke dalam Cannes Film Festival 1966. Disutradarai oleh John Frankenheimer.



10. The North Star (1943)



(Foto: wikipedia.org)



Film yang juga dikenal dengan Armored Attack ini mengisahkan perlawanan penduduk desa Ukraina yang menggunakan taktik perang gerilya. Saat itu, warga melawan militer Jerman. Uni Soviet, yang memproduksi film ini, terang-terangan menyebutkan bahwa film ini merupakan propaganda mereka dalam perang melawan Jerman.



Baca: Eiko Ishioka Jadi Google Doodle, Desainer Kostum Film Box Office



Simak artikel menarik lainnya tentang James Wong Howe dan Google Doodle hanya di kanal Tekno Tempo.co.



IMDB | AMRI MAHBUB