TERUNGKAP: Pseudoliparis swirei, Snailfish di Dasar Laut Terdalam

"Tapi itulah mereka. Hidup secara berkoloni," tulis Mackenzie Gerringer, ilmuwan Oseanografi dari University of Hawaii dan tim dalam jurnal Zootaxa edisi 29 November 2017. Studi ini berjudul "Pseudoliparis swirei sp. nov.: A newly-discovered hadal snailfish (Scorpaeniformes: Liparidae) from the Mariana Trench".