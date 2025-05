TEMPO.CO, Jakarta - Penjaga gawang Chelsea, Thibaut Courtois, menilai pemecatan pelatih Jose Mourinho, Desember lalu, sudah tepat. Pelatih kawakan asal Portugal itu didepak menyusul hasil-hasil buruk tim juara bertahan Premier League itu pada paruh pertama musim 2015-2016 yang mendekatkan tim pada zona degradasi.



The Blues kini ditangani Guus Hiddink, dan perlahan-lahan mereka menapak naik dan berlari menjauhi zona degradasi. Menurut Courtois, pangkal pemecatan Mou adalah hasil-hasil buruk yang membuat kesabaran pemilik klub, Roman Abramovich, tak punya pilihan selain membuangnya.



"Sulit untuk menjelaskan mengapa kami buruk sekali di musim ini. Mungkin penyebabnya persiapan pramusim yang terlalu singkat," kata Courtois kepada The Sun.



"Kami mulai berkumpul dan berlatih 16 Juli 2015 dan enam hari kemudian sudah bertanding melawan New York Red Bulls. Kondisi fisik kami benar-benar tidak bagus. Kemudian kami kalah dari Arsenal di Community Shield dan melanjutkan hasil-hasil buruk di liga," ujar kiper nomor satu Belgia itu lagi.



Karena hasil-hasil kurang menggembirakan itulah ia menilai perlunya penggantian pelatih. Mantan penjaga gawang Atletico Madrid itu juga mengakui jadwal pertandingan yang sangat padat mempengaruhi performa timnya.



"Kami bermain di begitu banyak pertandingan dan kebobolan begitu banyak gol dengan mudah. Seharusnya saya bisa berbuat lebih baik untuk mencegahnya," ungkap Courtois, yang dikabarkan bakal ditarik Real Madrid bila klub itu gagal mendatangkan David de Gea dari Manchester United.



