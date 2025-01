Daftar 23 Pemain Timnas U-20 Indonesia untuk Piala Asia U-20 2025 Diumumkan pada 2 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih timnas U-20 Indonesia Indra Sjafri mengatakan pengumuman daftar nama 23 pemain untuk Piala Asia U-20 2025 akan dilakukan pada 2 Februari nanti. Ia mengaku telah mengantongi gambaran skuad untuk kejuaraan tersebut setelah tim asuhannya memainkan dua pertandingan di Mandiri U-20 Challenge Series 2025.



Indonesia akan berlaga di Piala Asia U-20 tahun ini di Shenzhen, Cina, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Di ajang ini, skuad Garuda Muda berada di Grup C bersaing dengan juara bertahan Uzbekistan, Iran, dan Yaman.



Timnas Indonesia saat ini sedang bertanding di Mandiri U-20 Challenge yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Tim asuhan Indra telah melakoni dua pertandingan yang semuanya berakhir dengan kekalahan.



Pertandingan pertama, melawan Yordania, Indonesia U-20 kalah 0-1. Meski unggul jumlah pemain setelah kiper lawan diganjar kartu merah pada menit ke-17, Dony Tri Pamungkas dan rekan-rekannya tak bisa mencetak gol balasan usai kebobolan pada menit keempat. Berikutnya, saat melawan Suriah, mereka kalah 0-2 meski tampil apik.



Menjelang laga ketiga, melawan India pada Kamis, 30 Januari 2025, pukul 19.30 WIB, Indra mengungkapkan bahwa dia menjelaskan bakal merampingkan skuadnya menjadi 23 pemain termasuk tiga kiper dari 28 pemain saat ini.



“Jadi 23 pemain akan diumumkan di tanggal 2 Februari, setelah dua pemain yang belum melakukan medical check up nanti melakukan itu. Setelah itu baru kami tetapkan dan laporkan ke PSSI,” kata Indra di Lapangan THOR, Surabaya, Rabu sore, 29 Januari 2025.



Untuk persiapan menghadapi Piala Asia U-20 2025, Indra masih membutuhkan analisis permainan lawan, seperti Iran dan negara lainnya yang tergabung di Grup C. Meski begitu, gambaran awal sudah dia kantongi.



“Kami perlu cocokkan dengan calon yang kami hadapi. Kalau filosofi tak akan berubah tapi formasi bisa saja berubah, bisa 4-3-3 dan 3-5-2, kami pelajari perihal kapan pakai formasi itu. Tentu itu melihat calon-calon lawan di Piala Asia,” ujar Indra.