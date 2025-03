Daftar Tim yang Lolos ke Babak Perempat Final Liga Champions 2024/2025 dan Jadwalnya

Rabu, 12 Market 2025 Barcelona vs Benfica 3-1 (skor akhir 4-1) Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen 0-2 (skor akhir 0-5) Inter Milan vs Feyenoord 2-1 (skor akhir 4-1) Liverpool vs PSG 0-1 (skor akhir 1-1, PSG menang adu penalti 4-1).

Kamis, 13 Maret 2025

Lille vs Dortmund 1-2 (skor akhir 2-3)

Arsenal vs PSV 2-2 (skor akhir 9-3)

Aston Villa vs Club Brugge 3-0 (skor akhir 6-1)

Atletico Madrid vs Real Madrid 1-0 (skor akhir 1-1, Real Madrid menang adu penalti 2-4).

Daftar Tim yang Lolos ke Perempat Final Liga Champions:

1. Arsenal

2. Aston Villa

3. Barcelona

4. Bayern Munchen

5. Borussia Dortmund

6. Inter Milan

7. Paris Saint-Germain

8. Real Madrid.

Jadwal Perempat Final Liga Champions:

Jadwal perempat final Liga Champions akan berlangsung dua leg, pada 8/9 April dan 15/16 April. Adapun pertandingan yang akan tersaji adalah:



PSG vs Aston Villa

Arsenal vs Real Madrid

Barcelona vs Borussia Dortmund

Bayern Munchen vs Inter Milan.