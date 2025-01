Dari 5 Tim Inggris, Chelsea Akan Dapat Lawan Terberat di 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Kegagalan Chelsea menjuarai Grup C pada babak penyisihan Liga Champions akan berdampak pada pengundian babak 16 besar, Senin mendatang. Chelsea mungkin akan mendapat lawan paling berat dibanding empat tim asal Inggris lainnya.



Sebagai runner-up, Chelsea akan menantang juara dari grup lain. Mereka memang akan terhindar bertemu dengan tim sesama Inggris karena peraturan UEFA menyebutkan bahwa tim dari satu negara tak diperbolehkan bertemu pada babak 16 besar.



Dengan begitu, Chelsea akan menantang juara grup lainnya. Mereka hanya memiliki tiga pilihan tim yang bisa dihadapi pada babak 16 besar. Ketiga tim itu adalah Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Besiktas. Artinya, ada lebih dari 50 persen kemungkinan Chelsea bertemu dengan PSG atau Barcelona.



Tiga tim asal Inggris lainnya, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool, akan memiliki peluang 50 persen bertemu dengan tim kuat. Ketiganya sama-sama berpeluang menghadapi Bayern Muenchen, Juventus, atau Real Madrid.



Tottenham Hotspurs bisa dianggap sebagai yang paling beruntung. Tim kuat yang mungkin menjadi lawan mereka pada babak 16 besar hanyalah Bayern Muenchen dan Juventus. Tottenham tak mungkin bertemu dengan Real Madrid karena berasal dari grup yang sama, Grup H.



Berikut ini daftar calon lawan wakil dari Liga Inggris di babak 16 besar Liga Champions.



Manchester United vs Bayern/Juventus/Sevilla/Shakhtar/Porto/Real Madrid

Liverpool vs Basel/Bayern/Juventus/Shakhtar/Porto/Real Madrid

Manchester City vs Basel/Bayern/Juventus/Sevilla/Porto/Real Madrid

Tottenham Hotspur vs Basel/Bayern/Juventus/Sevilla/Shakhtar/Porto

Chelsea vs PSG/Barcelona/Besiktas



UEFA