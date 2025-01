Del Piero Sarankan Juventus Boyong Emre Can dari Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda Juventus , Alessandro Del Piero, mendesak mantan klubnya untuk mendatangkan Emre Can dari Liverpool. Can dinilai dapat menjadi solusi lini tengah Juventus, yang performanya kini tengah menurun sehingga tak lagi jadi penguasa klasemen Liga Italia.

Del Piero merasa bahwa Can merupakan salah satu gelandang yang ideal berada di Juventus. Selain itu, sampai saat ini Can belum memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2018. Hal tersebut dapat dimanfaatkan Si Nyonya Tua (julukan Juventus) untuk mendatangkan Can dengan harga yang murah.