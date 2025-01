Gilas Bournemouth, Liverpool dan Salah Buat Rekor

Lembaga statistik olahraga Opta Joe menyebutkan bahwa Liverpool merupakan tim pertama yang mampu mencatatkan 4 kemenangan tandang secara beruntun dengan rata-rata jarak 3 gol dari lawannya. Sebelum membungkam Bournemouth, Liverpool menundukkan Brighton and Halve Albion dengan skor 1-5, Stoke City 0-3, dan West Ham 1-4.





Tak hanya itu, 3 gol yang diciptakan Liverpool pada babak pertama ke gawang Bournemouth juga membuat mereka menyamai rekor pimpinan klasemen, Manchester City. Liverpool dan City menjadi tim yang mencetak gol terbanyak pada babak pertama sepanjang paruh pertama musim ini dengan 19 gol.





Rekrutan anyar mereka, Mohamed Salah, juga tak mau ketinggalan. Pesepakbola asal Mesir itu tercatat sebagai satu-satunya pemain Liga Inggris yang telah mencetak 20 gol pada paruh musim ini di semua kompetisi.





Salah memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris dengan 14 gol. Dia juga telah menyumbangkan 6 gol untuk Liverpool di Liga Champions, 5 pada babak grup dan 1 gol pada fase kualifikasi.