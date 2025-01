Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-21: Arsenal Kalahkan Tottenham Hotspur 2-1, Aston Villa dan Newcastle Juga Menang

Jadwal Liga Inggris akan kembali hadir pada Jumat dinihari, 17 Januari. Manchester United akan beraksi dengan menjamu Southampton.

Liga Inggris Pekan Ke-21

Rabu, 15 Januari 2025

Brentford vs Manchester City 2-2

West Ham United vs Fulham FC 3-2

Chelsea vs Bournemouth 2-2

Nottingham Forest vs Liverpool 1-1.