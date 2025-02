Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-27: Liverpool, Man City, dan Man United Menang; Arsenal Seri

Hasil Rabu dinihari, 26 Februari 2025 Brighton vs Bournemouth 2-1 Crystal Palace vs Aston Villa 4-1 Wolves vs Fulham 1-2 Chelsea vs Southampton 4-0.

Hasil Kamis dinihari, 27 Februari 2025

Brentford vs Everton 1-1

Manchester United vs Ipswich 3-2

Nottingham vs Arsenal 0-0

Tottenham vs Manchester City 0-1

Liverpool vs Newcastle 2-0.



Jadwal Kamis dinihari, 28 Februari 2025

03:00 West Ham vs Leicester.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 28 66-26 67 2 Arsenal 27 51-23 54 3 Nottingham Forest 27 44-33 48 4 Manchester City 27 53-37 47 5 Chelsea 27 52-36 46 6 Newcastle United 27 46-38 44 7 AFC Bournemouth 27 45-32 43 8 Brighton 27 44-39 43 9 Fulham 27 40-36 42 10 Aston Villa 28 40-45 42 11 Brentford 27 48-43 38 12 Crystal Palace 27 35-33 36 13 Tottenham 27 53-39 33 14 Manchester United 27 33-39 33 15 Everton 27 30-34 32 16 West Ham United 26 30-47 30 17 Wolverhampton 27 37-56 22 18 Ipswich Town 27 26-57 17 19 Leicester City 26 25-59 17 20 Southampton FC 27 19-65 9

REUTERS