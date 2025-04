Jadwal Liga 1 Pekan Ke-31, Persib Bandung Bisa Segel Gelar Juara

Barito Putera kini hanya unggul satu poin dari zona degradasi, sementara Dewa United membutuhkan kemenangan bisa terus bersaing di papan atas klasemen sementara. Selain itu, ada juga pertandingan menarik lainnya seperti Bali United vs PSIS Semarang, PSS Sleman vs PSM Makassar, Semen Padang vs Madura United hingga Persik Kediri vs Persebaya Surabaya.