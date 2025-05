Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Mapan, Liverpool Jatuh

TEMPO.CO, Jakarta - Kekalahan memalukan Liverpool dari tuan rumah West Ham United dengan skor 2-0 di Upton Park, London, membuka rangkaian pertandingan pekan ke-20 Liga Utama Inggris, Sabtu, 2 Desember 2015.



Kekalahan ini memastikan tak berlanjutnya kebangkitan tim itu yang terjadi dalam dua laga sebelumnya. Kekalahan tersebut makin menyakitkan karena, Andy Carroll, mantan pemain Liverpool, menjadi pencetak gol kedua ke gawang Simon Mignolet, yang memastikan kemenangan tim besutan Slaven Bilic atas Pasukan Merah.



Dalam laga lain, di Stadion Emirates, London, Arsenal meraih kemenangan penting atas penghuni papan bawah klasemen Newcastle United. Kemenangan 1-0 yang diperoleh berkat gol semata wayang dari bek Laurent Koscielny cukup memberi tim asuhan Arsene Wenger itu “napas” tambahan di puncak klasemen.



Terlebih, kemenangan Arsenal berbarengan dengan hasil imbang tanpa gol yang diderita Leicester City, meski bermain melawan 10 pemain Bournemouth.



Kombinasi kedua hasil itu membuat Arsenal nyaman bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 42 poin atau terpaut dua poin dari Leicester (40) di peringkat kedua.



Tahun baru juga seolah memberi harapan baru bagi Manchester United (33), yang meraih kemenangan perdananya dalam tujuh laga terakhir, setelah menundukkan Swansea City (19) 2-1 di Stadion Old Trafford, Manchester.



Meski United menang, spekulasi tentang ancaman pemecatan pelatih Louis van Gaal ada kemungkinan masih akan berembus, kecuali meneer dari Belanda itu bisa menjadikan kemenangan ini sebagai modal rentetan hasil positif sepanjang Januari ini.



Dalam laga-laga lain, Manchester City menempati posisi tiga besar setelah mengatasi perlawanan tuan rumah Watford dengan skor tipis 2-1. City tetap di posisi ketiga klasemen dengan nilai terpaut satu dari Leicester. (klasemen lihat di sini)



Berikut ini hasil pertandingan Liga Primer Inggris hingga Minggu dinihari WIB.



West Ham United 2-0 Liverpool

Sunderland 3-1 Aston Villa

Leicester City 0-0 Bournemouth

Arsenal 1-0 Newcastle United

Norwich City 1-0 Southampton

West Brom 2-1 Stoke City

Manchester United 2-1 Swansea City

Watford 1-2 Manchester City



Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 3 Januari

20.30 Crystal Palace vs Chelsea

23.00 Everton vs Tottenham Hotspur



ANTARA