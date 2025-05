Inilah Aksi John Terry Selamatkan Gadis Korban Kecelakaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapten Chelsea John Terry patut menerima acungan jempol atas budi baiknya telah menolong seorang gadis cilik yang tertabrak mobil. Sebuah contoh dari kemuliaan yang dipraktekkan di dunia kehidupan konkret.



Bek The Blues itu memberi pertolongan kepada gadis berusia sembilan tahun yang tertabrak oleh mobil jenis Mini Cooper di dekat rumahnya di Surrey, demikian dikutip dari laman The Sun.



Ini terjadi hanya beberapa hari setelah mantan kapten Inggris tersebut mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan The Blues pada akhir musim ini.



Saksi mata dari peristiwa itu menyebutkan bahwa Terry menepikan kendaraannya kemudian menelpon untuk meminta pertolongan sebelum bergegas memberi pertolongan kepada gadis cilik tersebut.



"John tiba tidak lama setelah peristiwa itu, dan ia berada di tempat kecelakaan tersebut bersama gadis cilik itu," kata saksi mata.



"Petugas pelayanan kesehatan telah ditelpon, tetapi John menelpon warga sekitar yang ia kenal tidak jauh dari tempat itu - karena ia berpikir mungkin dapat memberi pertolongan lebih cepat."



"Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil selimut, dan menyelubungi si bocah untuk menenangkan."



"Ia hanya ingin coba membuat si gadis cilik itu sedapat mungkin merasa nyaman. Ia kemudian tetap berada bersama dia sampai mobil ambulans datang. Ia merawat gadis itu semampu dia. Ia hanya melakukan apa yang layaknya dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu."



Gadis cilik itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Ia mengalami luka di lengan dan kepala, namun tidak mengancam jiwanya dan dapat pulih sepenuhnya.



Terry menolak memberi komentar atas insiden itu.



ANTARA