Jadwal Bola Hari Ini: Arsenal, AC Milan, Persib Vs Madura United

Jadwal Liga Europa lainnya

Jumat, 20 Oktober 2017

00:00 Hapoel Beer Sheva vs FC FCSB

00:00 Lugano vs Viktoria Plzen

00:00 BATE Borisov vs FC Cologne

00:00 Konyaspor vs Salzburg

00:00 Marseille vs Vitoria de Guimaraes

00:00 Oestersunds FK vs Athletic Bilbao

00:00 Zorya vs Hertha Berlin

00:00 Zulte-Waregem vs Vitesse

00:00 FK Vardar Skopje vs Real Sociedad

00:00 Zenit St. Petersburg vs Rosenborg

02:05 Dynamo Kyiv vs Young Boys

02:05 Skenderbeu vs Partizan Beograd

02:05 Braga vs Ludogorets Razgrad

02:05 Hoffenheim vs Istanbul Basaksehir

02:05 Austria Wien vs Rijeka

02:05 Atalanta vs Apollon Limassol

02:05 FC Sheriff vs Lokomotiv Moscow

02:05 Zlin vs FC Koebenhavn.