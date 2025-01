Jadwal Bola Hari Ini: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal bola hari ini , Sabtu, 28 Oktober 2017, akan menyajikan pertandingan dari ajang Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Di kompetisi Liga 1, ada tiga pertandingan pekan ke-32 yang akan berlangsung. Tapi, hanya Borneo FC vs Persija Jakarta yang akan disiarkan televisi (tvOne). Di Liga Inggris ada laga seru Manchester United vs Tottenham Hotspur, yang akan disiarkan MNCTV. Selain itu ada aksi Chelsea di kandang Bournemouth yang akan disiarkan RCTI. Di Liga Spanyol, Barcelona akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen dengan menyambangi kandang Athletic Bilbao. Di Liga Italia, duel panas AC Milan vs Juventus akan tersaji. Berikut jadwal bola selengkapnya: Liga 1 Sabtu, 28 Oktober 2017 15:00 Persegres vs PS TNI 15:00 Semen Padang vs Perseru Serui 18:30 Borneo FC vs Persija Jakarta (tvOne)

Liga Inggris



Sabtu, 28 Oktober 2017

18:30 Manchester United vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1, MNCTV)

21:00 Liverpool vs Huddersfield Town (beIN Sports 1)

21:00 West Bromwich Albion vs Manchester City (beIN Sports 2)

21:00 Arsenal vs Swansea City (beIN Sports 3)

23:30 Bournemouth vs Chelsea(beIN Sports 1, RCTI).



Liga Spanyol



Sabtu, 28 Oktober 2017

18:00 Alaves vs Valencia

23:30 Atletico Madrid vs Villarreal (beIN Sports 2)



Minggu, 29 Oktober 2017

01:45 Athletic Bilbao vs Barcelona (beIN Sports 2)

03:30 Sevilla vs Leganes



Liga Italia



Sabtu, 28 Oktober 2017

23:00 AC Milan vs Juventus



Minggu, 29 Oktober 2017

01:45 Roma vs Bologna.