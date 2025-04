Jadwal Liga 1 Pekan Ke-29 Hari Ini: Ada Laga Kandang Persib Bandung vs Bali United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-29 pada hari ini, Jumat, 18 April 2025, akan menyuguhkan tiga pertandingan. Laga Borneo FC vs PSM Makassar dimainkan pukul 15.30 WIB, sedangkan dua lainnya, Persib Bandung vs Bali United dan Malut United vs PSBS Biak, pukul 19.00 WIB.