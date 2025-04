Hasil Piala Asia U-17 2025: Timnas Indonesia Kalahkan Korea Selatan 1-0, Evandra Florasta Cetak Gol Penalti

TEMPO.CO , Jakarta - Pertandingan Timnas U-17 Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia U-17 2025 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad muda Garuda. Gol penalti Evandra Florasta menjadi penentu pada laga yang berlangsung di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 4 April 2025.

Kemenangan membuat Indonesia berada di puncak klasemen Grup C sementara dengan tiga poin dan Korea berada di peringkat keempat. Posisi ini bisa berubah bergantung hasil laga Yaman dan Afghanistan.

Korea Selatan, yang turun dalam skema 4-2-3-1, bermain agresif sejak pluit awal berbunyi. Skema serangan melalui kick-off bahkan hampir memberi peluang tim muda Taeguk Warriors untuk mencetak gol. Buruknya penyelesaian akhir membuat Korea Selatan kerap membuang peluang matang mencetak gol. Peluang matang Oh Haram dapatkan pada menit ke-11, tetapi tendangannya masih terlalu keras dan membentur mistar gawang Dafa.

Pada menit ke-16, Oh Haram kembali memiliki peluang lewat tendangan jarak jauh dan membuat Daffa harus membuat dua penyelamatan krusial dalam semenit terakhir. Kim Jihyuk juga memiliki peluang pada menit ke-18, tetapi tendangan masih melesat di atas mistar gawang.

Pelatih Ki-Tae Back merespons dengan membuat perubahan pada 20 menit babak kedua berjalan. Ryu Hye-sung, Jang Woo-sik, Jeong Hyeon-ung, dan Kim Ji-sung masuk menggantikan Oh Haram, Lim Ye-chan, Jug Hee-jung, dan Jih-yuk Kim. Situasi ini membuat Korea Selatan beberapa kali unggul jumlah pemain di sepertiga akhir pertahanan Indonesia. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat gawang Indonesia aman.

Susunan pemain utama Indonesia vs Korea Selatan



Korea Selatan U-17: Park Dohun (PG); Kim Minchan, So Yoonwoo, Lim Yechan, Koo Hyeonbin; Park Byeongchan, Kim Yegeon, Kim Jihyuk, Oh Haram, Jin Geonyoung; Jung Heejung.



Indonesia U-17: Dafa Al Gasemi (PG); I Putu Apriawan, Muhamad Al Gazani, Daniel Alfrido; Mathew Baker, Fabio Azkariawan; Evandra Florasta, Nazriel Alfaro; Zahaby Gholy, Mochamad Mierza dan Fadly Alberto Henga.