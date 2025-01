Jadwal Liga Champions: Begini Peluang AC Milan, Inter Milan, dan Juventus untuk Lolos ke 16 Besar

Aston Villa vs Celtic

Barcelona vs Atalanta

Bayer Leverkusen vs Sparta Prague

Bayern Munich vs Slovan Bratislava

Brest vs Real Madrid

Dinamo Zagreb vs AC Milan

Dortmund vs Shakhtar Donetsk

Girona vs Arsenal

Inter Milan vs Monaco

Juventus vs Benfica

Lille vs Feyenoord

Manchester City vs Club Brugge KV

PSV Eindhoven vs Liverpool

Salzburg vs Atletico Madrid

Sporting CP vs Bologna

Sturm Graz vs RB Leipzig

Stuttgart vs Paris Saint-Germain (PSG)

Young Boys vs Crvena zvezda.

Klasemen Liga Champions

Siapa yang Berhak Lolos?

Musim ini, Liga Champions untuk pertama kalinya mengadopsi format baru. Kompetisi diikuti oleh 36 tim. Setiap peserta bermain delapan kali (empat kandang dan empat tandang). Delapan tim teratas klasemen langsung lolos ke babak 16 besar, sementara tim peringkat 9 hingga 24 akan bertanding di babak play-off untuk memperebutkan 8 tiket tambahan. Tim peringkat 25 hingga 36 langsung tersingkir.

Peluang Inter Milan: Satu Poin Cukup

Posisi Klasemen: 4

Poin: 16

Lawan: Monaco