Jadwal Liga Champions Malam Ini: MU, Barcelona, Roma Vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2017/2018 akan kembali bergulir lagi pada Rabu dinihari WIB, 1 November 2017.



Malam ini ada beberapa laga menarik yang patut disimak antara lain: Manchester United vs Benfica, AS Roma vs Chelsea, Olympiacos vs Barcelona, Sporting Lisbon vs Juventus. Pertandingan seluruhnya akan berlangsung mulai pukul 02.45 WIB.



Berikut ini adalah jadwal lengkap Liga Champions 2017/2018:



Rabu dinihari, 1 November:



Grup A:

Manchester United vs Benfica (Siaran langsung beIN Sports 2, SCTV/02.45 WIB)

Basel vs CSKA Moskow



Grup B:

Celtic Glasgow vs Bayern Munchen

Paris Saint-Germain vs Anderlecht (beIN Sports 3, 02.45 WIB)



Grup C:

AS Roma vs Chelsea (beIN Sports 1,02.45 WIB)

Atletico Madrid vs Qarabag



Grup D:

Olympiacos vs Barcelona

Sporting Lisbon vs Juventus



Kamis dinihari, 2 November:



Grup E:

Liverpool vs Maribor (beIN Sports 2, 02.45 WIB)

Sevilla vs Spartak Moskow



Grup F:

Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

Napoli vs Manchester City (beIN Sports 3, 02.45 WIB)



Grup G:

Besiktas vs Monaco (beIN Sports 3, 00.00 WIB)

Porto vs RB Leipzig



Grup H:

Tottenham Hotspur vs Real Madrid (beIN Sports 1, SCTV, 02.45 WIB)

Borussia Dortmund vs APOEL Nicosia.



