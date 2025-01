Jadwal Liga Champions Malam Ini: MU, Chelsea, Barcelona Main

Kamis, 19 Oktober 2017:



Grup A:

01.45 WIB: Benfica (Portugal) vs Manchester United (Inggris)--live SCTV dan beIN Sport 2

01.45 WIB: CSKA Moskow (Rusia) vs FC Basel (Swiss)



Grup B:

01.45 WIB: Anderlecht (Belgia) vs Paris Saint-Germain (Prancis)--live beIN Sport 3

01.45 WIB: Bayern Munchen (Jerman) vs Celtic Glasgow (Skotlandia)



Grup C:

01.45 WIB: Chelsea (Inggris) vs AS Roma (Italia)--live beIN Sport 1



Grup D:

01.45 WIB: Juventus (Italia) vs Sporting Club (Portugal)

01.45 WIB: Barcelona (Spanyol) vs Olympiakos Piraeus (Yunani).