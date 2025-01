Jadwal Liga Champions Malam Ini: Real Madrid Vs Tottenham

Rabu, 18 Oktober 2017



Grup E:

01.45 WIB: Spartak Moskow (Rusia) vs Sevilla (Spanyol)

01.45 WIB: Maribor NK (Slovenia) vs Liverpool (Inggris)

⇒ live beIN Sport 3



Grup F:

01.45 WIB: Manchester City (Inggris) vs Napoli (Italia)

⇒ live beIN Sport 2

01.45 WIB: Feyenoord (Belanda) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina)



Grup G:

01.45 WIB: Red Bull Leipzig (Jerman) vs Porto (Portugal)

01.45 WIB: Monaco (Prancis) vs Besiktas (Turki)



Grup H

01.45 WIB: Real Madrid (Spanyol) vs Tottenham Hotspur (Inggris)

⇒live RCTI / beIN Sport 1

01.45 WIB: APOEL Nicosia (Siprus) vs Borussia Dortmund (Jerman).