Jadwal Liga Champions Malam Nanti: Laga Panas Chelsea vs AS Roma

Laga panas akan terjadi di Grup C. Pemuncak klasemen Sementara Chelsea harus menjamu AS Roma di Stadion Stamford Bridge.

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Grup A: Benfica vs Manchester United (Siaran langsung di BeIn Sport 2, RCTI - Pukul 01.45 WIB) CSKA Moskow vs FC Basel (Siaran tunda di Bein Sport - Pukul 08.00 WIB)

Grup B: Anderlecht vs Paris Saint-Germain (Siaran langsung di BeIn Sport 3 - Pukul 01.45 WIB) Glasgow Celtic vs Bayern Munchen (Siaran tunda di Bein Sport1 - Pukul 06.15 WIB)

Grup C:

Chelsea vs AS Roma (Siaran langsung di BeIn Sport 1 - Pukul 01.45 WIB)

Qarabag vs Atletico Madrid (Siaran tunda di Bein Sport 1 - Pukul 09.00 WIB)