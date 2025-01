Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Man City Vs Arsenal, Chelsea Vs MU

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Ahad malam ini, 5 November 2017, akan menyajikan dua laga besar: Manchester City vs Arsenal dan Chelsea vs Manchester United.

Tottenham, yang menduduki posisi ketiga, malam ini juga akan melawan Crystal Palace.



Jadwal Liga Inggris 5 November 2017:

19:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace (beIN Sports 1)

21:15 Manchester City vs Arsenal (beIN Sports 1, MNC TV)

23:30 Chelsea vs Manchester United (beIN Sports 1, RCTI)

23:30 Everton vs Watford (beIN Sports 3).