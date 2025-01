Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini: Barcelona dan Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan antara Barcelona dan Real Madrid akan mengisi jadwal Liga Spanyol pekan kesembilan pada akhir pekan ini. Madrid, yang masih tertinggal lima angka dari Barcelona, akan menjamu Eibar di Stadion Santiago Bernabeu, Senin dinihari, 23 Oktober 2017.



Adapun Barcelona akan berupaya memperlebar keunggulan sekaligus memantapkan posisi puncak klasemen dengan menjamu Malaga pada Ahad dinihari.



Berikut ini jadwal Liga Spanyol selengkapnya.



Sabtu, 21 Oktober 2017

18.00 Levante vs Getafe (beIN Sports 2)

21.15 Real Betis vs Alaves

23.30 Valencia vs Sevilla



Ahad, 22 Oktober 2017

01.45 Barcelona vs Malaga (beIN Sports 2 dan SCTV)

17.00 Villarreal vs Las Palmas

21.15 Celta Vigo vs Atletico Madrid

23.30 Leganes vs Athletic Bilbao



Senin, 23 Oktober 2017

01.45 Real Madrid vs Eibar (beIN Sports 2)



Selasa, 24 Oktober 2017

01.00 Real Sociedad vs Espanyol

02.00 Deportivo La Coruna vs Girona.



FOOTBALL ESPANA