Jadwal Liga Spanyol Sabtu Malam Ini: Barcelona Vs Sevilla

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pada Sabtu malam ini, 4 November 2017, akan menyajikan laga menarik: Barcelona versus Sevilla.



Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Barcelona, yang belum terkalahkan dalam 10 laga awalnya. Lionel Messi cs kini memuncaki klasemen dengan nilai 28, unggul sembilan poin dari Sevilla di urutan kelima.



Barcelona juga masih unggul empat angka dari Valencia, yang akan melawan Leganes.



Real Madrid, yang merupakan juara bertahan, baru akan berlaga pada Sabtu malam dengan menjamu Las Palmas, yang berada di zona degradasi. Madrid harus bangkit setelah dikalahkan Girona di laga sebelumnya, sehingga kini tertinggal delapan poin dari Barcelona.



Berikut ini jadwal Liga Spanyol pekan ke-11 selengkapnya:



Sabtu, 4 November 2017

03.00 Real Betis vs Getafe (beIN Sports 2)

19.00 Valencia vs Leganes (beIN Sports 2)

22.15 Deportivo La Coruna vs Atletico Madrid



Ahad, 5 November 2017

00.30 Alaves vs Espanyol (beIN Sports 2)

02.45 Barcelona vs Sevilla (beIN Sports 2)

18.00 Levante vs Girona (beIN Sports 2)

22.15 Celta Vigo vs Athletic Bilbao (beIN Sports 2)



Senin, 6 November 2017

00.30 Real Sociedad vs Eibar

00.30 Villarreal vs Malaga (beIN Sports 2)

02.45 Real Madrid vs Las Palmas (SCTV, beIN Sports 2).