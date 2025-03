Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain pada 25 Maret, Tiket untuk Suporter Tim Tamu Tak Ada yang Dibeli

TEMPO.CO , Jakarta - Sebanyak 3.000 tiket untuk suporter tim tamu dalam laga timnas Indonesia vs Bahrain pada lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak ada yang dibeli satu pun.

Pertarungan Indonesia vs Bahrain di Grup C ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 25 Maret nanti. Laga tersebut akan menjadi pertandingan kedua Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala skuad Garuda, setelah debut yang akan dibuatnya dalam laga tandang melawan Australia di ajang yang sama pada Kamis, 20 Maret nanti.

Ia menegaskan pihaknya tak bisa menunggu karena harus sesuai dengan batas waktunya. "Jadi kuota tiket tersebut kita alihkan, kami sudah jual by the way, sudah termasuk yang kemarin kami umumkan, kami sudah kasih kesempatan, tapi sampai dengan tenggat waktu mereka juga gak ambil," ujarnya.