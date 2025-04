Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-32: Liverpool Menang, Manchester United Kalah

Tim berjuluk "The Reds" itu kini berada di puncak dengan 76 poin atau unggul 13 poin dari Arsenal di urutan kedua. Sedangkan West Ham menempati urutan ke-17, atau satu tingkat di atas zona degradasi dengan 35 poin. The Hammers unggul 14 poin dari Ipswich posisi teratas zona merah, demikian yang dilansir laman resmi Liga Inggris.

Berkat tambahan tiga poin, Newcastle United melesat ke peringkat empat klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan perolehan 56 poin dari 31 pertandingan. Sedangkan Manchester United harus turun ke peringkat 14 dengan torehan 38 poin dari 32 laga.

Hasil Liga Inggris Minggu, 13 April 2025:

Chelsea 2 vs Ipswich Town 2

Wolverhampton Wanderers 4 vs Tottenham Hotspur 2

Liverpool 2 vs West Ham United 1

Newcastle United 4 vs Manchester United 1.



Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 32 74-31 76 2 Arsenal 32 57-27 63 3 Nottingham Forest 32 51-38 57 4 Newcastle United 31 56-40 56 5 Manchester City 32 62-42 55 6 Aston Villa 32 49-46 54 7 Chelsea 32 56-39 54 8 Fulham 31 47-42 48 9 Brighton 32 51-49 48 10 AFC Bournemouth 31 51-40 45 11 Crystal Palace 31 41-40 43 12 Brentford 32 52-48 43 13 Everton 32 34-38 38 14 Manchester United 32 38-45 38 15 Tottenham 32 60-49 37 16 Wolverhampton 32 47-61 35 17 West Ham United 32 36-54 35 18 Ipswich Town 32 33-67 21 19 Leicester City 32 27-72 18 20 Southampton FC 32 23-77 10

.