Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-32 setelah Barcelona Kalahkan Celta Vigo 4-3

Sabtu, 19 April 2025 Espanyol v Getafe 1-0 Rayo Vallecano vs Valencia 1-1 Barcelona vs Celta Vigo 4-3 Mallorca vs Leganes 0-0 Las Palmas vs Atletico Madrid 1-0.

Minggu, 20 April 2025

19.00 Real Valladolid vs Osasuna

21.15 Villarreal vs Real Sociedad

23.30 Sevilla vs Alaves

Senin, 21 April 2025

02.00 Real Madrid vs Athletic Bilbao

Selasa, 22 April 2025

02.00 Girona vs Real Betis

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Barcelona 32 88-32 73 2 Real Madrid 31 64-31 66 3 Atletico Madrid 32 53-27 63 4 Athletic Bilbao 31 49-25 57 5 Villarreal 30 53-40 51 6 Real Betis 31 42-39 48 7 Real Mallorca 32 31-37 44 8 Celta Vigo 32 47-49 43 9 Rayo Vallecano 32 35-39 41 10 Real Sociedad 31 30-34 41 11 Getafe CF 32 31-29 39 12 Osasuna 31 36-44 38 13 Valencia CF 32 36-48 38 14 RCD Espanyol 31 34-40 38 15 Sevilla FC 31 34-42 36 16 Girona FC 31 38-48 34 17 Las Palmas 32 38-52 32 18 Deportivo Alaves 31 33-45 30 19 CD Leganes 32 29-48 29 20 Real Valladolid 31 21-73 16

.