Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-33: Manchester City Menang, Newcastle Kalah

Manchester City bermain dengan tempo cepat sejak menit awal untuk membongkar rapatnya pertahanan Everton. Namun sejumlah tekanan yang dilancarkan lewat pergerakan-pergerakan lini sayap The Citizens belum bisa membongkar lini belakang The Toffees.

Di laga lainnya, Brentford menghajar Brighton dengan skor 4-2. Tuan rumah Crystal Palace yang bermain dengan sepuluh pemain mampu menahan imbang Bournemouth dengan skor 0-0. Hasil seri juga diraih oleh West Ham yang harus mengakui ketangguhan tim juru kunci Southampton dengan skor 1-1.

Liga Inggris Pekan Ke-33:

Sabtu, 19 April 2025

Brentford vs Brighton 4-2

Crystal Palace vs Bournemouth 0-0

Everton vs Manchester City 0-2

West Ham vs Southampton 1-1

Aston Villa vs Newcastle United 4-1.