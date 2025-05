Leicester Vs Chelsea: Komentar Pelatih & Fakta Penting Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan menghadapi Leicester City dalam putaran ketiga Piala Liga di King Power Stadium, Leicester, Leicestershire, Rabu dinihari nanti, mulai pukul 01.45 WIB. Chelsea harus bangkit setelah takluk 1-2 dari Liverpool dalam laga sebelumnya. Sedangkan Leicester sebelumnya menundukkan Burnley 3-0.



Berikut sejumlah aspek terkait pertandingan ini.



Komentar manajer:



Claudio Ranieri (Leicester):



"Saya akan sangat sebang jika fans memberi semangat kembali kepada Kante (mantan pemain Leicester) di klubnya yang baru. Agar ia mampu menunjukkan performa terbaiknya.



Kante, pemain yang begitu penting bagi kami. Saya beranggapan dan berpikir bahwa perannya lebih krusial bagi kami ketimbang bagi Chelsea. Chelsea sudah demikian banyak dihuni sederet pemain cemerlang."



Antonio Conte (Chelsea):



"Setiap orang senang melihat David (Luiz) kembali tampil. Penampilan dia layaknya petarung di lapangan. Ia punya modal mentalitas bertanding yang mumpuni. Ia punya asa meraih kemenangan. Ini yang kami perlukan.



Begitu pula dengan Diego (Costa). Sebagai pemain hebat, ia mampu mencetak banyak gol. Ia demikian berkeinginan mencetak gol dalam setiap pertandingan. Ia punya kecepatan.



Mengenai dia (Batshuayi), ia kini terus belajar bahasa Inggris. Saya membantu dia. Saya tidak tahu, apakah saya guru yang baik bagi dia. Ia berusaha sekuat tenaga memberi penampilan terbaik bagi tim. Bersama dengan Diego, kami punya dua striker handal."



Perkiraan susunan pemain:



Leicester (4-4-2): Zieler, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Amartey, Drinkwater, Albrighton, Vardy, Slimani.



Chelsea (4-2-3-1): Begovic, Azpilicueta, Cahill, Luiz, Marcos Alonso, Kante, Willian, Oscar, Matic, Hazard, Batshuayi.



Data dan fakta:



- Kali terakhir dua tim bersua dalam laga Piala Liga pada Oktober 2007. Chelsea menang 4-3 di Stamford Bridge.

- Kedua tim juga tampil di final Piala Liga 1965. Chelsea akhirnya keluar sebagai juara, dengan menang 3-2 dalam laga dua putaran.

- Leicester mampu mencetak dua gol dalam tujuh laga dari sembilan pertandingan kandang melawan Chelsea di seluruh kompetisi.

- The Blues tersisih sebanyak tiga kali dalam sepuluh musim yang lalu.

- The Foxes gagal mencetak clean sheet dalam delapan laga kandang di ajang Piala Liga.



Hasil lima laga terakhir:



Leicester City:

17/9/16 Leicester City 3 - 0 Burnley

14/9/16 Brugge 0 - 3 Leicester City

10/9/16 Liverpool 4 - 1 Leicester City

27/8/16 Leicester City 2 - 1 Swansea City

20/8/16 Leicester City 0 - 0 Arsenal.



Chelsea:

16/9/16 Chelsea 1 - 2 Liverpool

11/9/16 Swansea City 2 - 2 Chelsea

27/8/16 Chelsea 3 - 0 Burnley

23/8/16 Chelsea 3 - 2 Bristol Rovers

20/8/16 Watford 1 - 2 Chelsea.



Head To Head:



15/5/16 Chelsea 1 - 1 Leicester City

14/12/15 Leicester City 2 - 1 Chelsea

29/4/15 Leicester City 1 - 3 Chelsea

23/8/14 Chelsea 2 - 0 Leicester City

18/3/12 Chelsea 5 - 2 Leicester City.



