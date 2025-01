Liga 1: Persib vs Madura United Diawali Upacara Bagi Choirul Huda

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga 1 2017 antara Persib Bandung vs Madura United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung sore nanti, akan diawali prosesi penghormatan terhadap almarhum Choirul Huda.



Pemain kedua kesebelasan akan mengenakan kaos berwarna kuning bernomor 1 dengan tulisan C. Huda.



"Ya, nanti sebelum pertandingan kita ada beberapa seremonial sebagai tanda penghormatan terakhir atas meninggalnya almarhum Choirul Huda,” ujar Budhi Bram Rahman, Koordinator Umum Panpel Persib.



Selain seremonial mengheningkan cipta dengan memakai kaos berwarna kuning, pemain Persib dan Madura United juga akan mengenakan ban hitam di lengan mereka.

“Kita juga sudah menyiapkan ban lengan warna hitam untuk dikenakan dalam pertandingan nanti,” ujar Bram menambahkan.



Choirul Huda adalah kiper Persela Lamongan, yang meninggal pada Minggu 15 Oktober lalu. Huda menderita cedera batang otak setelah bertabrakan dengan rekan setimnya, Ramon Rodrigues, dalam pertandingan kontra Semen Padang di Stadion Surajaya, Lamongan, hari itu.



Upacara penghormatan terhadap almarhum Choirul Huda tak hanya dilakukan dalam laga Liga 1 antara Persib vs Madura United. Seluruh pertandingan Liga 1 yang digelar Kamis 19 Oktober, akan didahului upacara tersebut yaitu: Borneo FC vs Persela, Semen Padang vs Mitra Kukar, dan Bhayangkara FC vs PSM Makassar.



