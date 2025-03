Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain Mulai Dijual Selasa, 4 Maret 2025, Harga Termurah Rp 300 Ribu

TEMPO.CO , Jakarta - Tiket pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Bahrain akan mulai dijual pada Selasa, 4 Maret 2025. Penjualan puluhan ribu lembar tiket itu akan dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri mulai pukul 10.00 WIB.

Pertandingan antara Indonesia vs Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025 pada pukul 20.45 WIB. PSSI memastikan bahwa harga tiket Timnas Indonesia adalah harga normal.

PSSI juga mengingatkan agar para pembeli tiket tidak membeli tiket melalui calo karena pembelian via aplikasi menggunakan cara yang mudah. Risiko lain pembelian melalui calo adalah harga yang diterapkan pasti lebih mahal dan kemungkinan tiket tersebut adalah tiket palsu.

Mandiri Premium West Zona 1 Rp 1.750.000

Mandiri Premium East Zona 6&7 Rp 1.750.000

Freeport Garuda West Zona 11 Rp 1.250.000

Freeport Garuda East Zona 5 Rp 1.250.000

Freeport Garuda East Zona 8 Rp 1.250.000

Astra Financial Garuda South Zona 3 Rp 600.000

Astra Financial Garuda South Zona 4 Rp 600.000

Astra Financial Garuda North Zona 9&10 Rp 600.000

Indomie Upper Garuda Zona 1-12 A/B Rp 300.000