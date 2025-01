Liga Champions: Jadwal Pertandingan dan Siaran Langsung Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Babak penyisihan grup Liga Champions 2017/2018 akan bergulir lagi pada Selasa malam 31 Oktober, atau Rabu dini hari 1 November di Indonesia.



Beberapa laga menarik yang patut disimak antara lain: Manchester United vs Benfica, AS Roma vs Chelsea, Tottenham Hotspur vs Real Madrid, serta Napoli vs Manchester City.



Berikut ini adalah jadwal lengkap Liga Champions 2017/2018:



Rabu dini hari 1 November



Grup A:

Manchester United vs Benfica (Siaran langsung beIN Sports 2, SCTV/02.45 WIB)

Basel vs CSKA Moskow



Grup B:

Celtic Glasgow vs Bayern Muenchen

Paris Saint-Germain vs Anderlecht (beIN Sports 3/02.45 WIB)



Grup C:

AS Roma vs Chelsea (beIN Sports 1/02.45 WIB)

Atletico Madrid vs Qarabag



Grup D:

Olympiacos vs Barcelona

Sporting Lisbon vs Juventus



Kamis dini hari 2 November



Grup E:

Liverpool vs Maribor (beIN Sports 2/02.45 WIB)

Sevilla vs Spartak Moskow



Grup F:

Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

Napoli vs Manchester City (beIN Sports 3/02.45 WIB)



Grup G:

Besiktas vs Monaco (beIN Sports 3/00.00 WIB)

Porto vs RB Leipzig



Grup H:

Tottenham Hotspur vs Real Madrid (beIN Sports 1, SCTV/02.45 WIB)

Borussia Dortmund vs APOEL Nicosia



