Media Inggris Sejajarkan Loyalitas Choirul Huda dengan Iniesta

TEMPO.CO, Jakarta - Media asal Inggris, The Sun, sempat menyejajarkan nama kiper Persela Lamongan, Choirul Huda, sebagai salah satu pemain paling loyal terhadap klub. Predikat ini sama dengan sejumlah nama bintang sepak bola dunia, seperti Danielle de Rossi hingga Andres Iniesta.



Dalam artikel The Sun pada 4 Juli 2017 lalu yang berjudul "With John Terry and Francesco Totti moving on, one-club man are dying out - with Lionel Messi, Andres Iniesta, and Danielle de Rossi among remaining few", nama Choirul masuk ke daftar 51 nama pemain aktif dengan satu klub sepanjang kariernya.



The Sun menyebutkan pemain dengan status one man one club semakin berkurang. Sejak pensiunnya Totti dari AS Roma, Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Gary Neville dari Manchester United, hingga Carles Puyol dari Barcelona, hanya tinggal sedikit pemain yang masih setia dengan klub yang pertama dibela.



Status one man one club hanya menyisakan Danielle de Rossi di AS Roma, Iniesta dan Lionel Messi di Barcelona, serta Mark Noble di West Ham. Mereka telah membela klubnya sejak medio 2001-2002 silam.



Sebenarnya, masih banyak pemain yang lebih lama membela klubnya dan hingga kini masih aktif. The Sun mencatat ada 51 pemain one man one club yang masih aktif bermain hingga saat ini.



Pemain terlama yang mereka catat adalah Christos Poyiatzis dari klub asal Siprus, Ethnikos Achnas. Ia telah membela klubnya sejak 1995 hingga kini. Nama Choirul Huda mencuat di urutan keenam. Ia tercatat bermain untuk Persela Lamongan sejak 1999.



Perjalanan karier Choirul terhenti pada Ahad kemarin, 15 Oktober 2017. Kiper berumur 38 tahun itu dinyatakan tewas setelah berbenturan dengan rekan setimnya saat laga Liga 1 Indonesia antara Persela Lamongan dan Semen Padang.



Choirul Huda dinyatakan tewas setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebagai bentuk penghormatan, Persela memensiunkan nomor punggung 1 yang selama ini digunakan Choirul.



