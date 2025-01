Mourinho Disebut Akan ke PSG, MU Panik

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United (MU) disebut segera memanggil Jose Mourinho begitu kabar perpindahan pria asal Portugal itu ke Paris Saint-Germain menyeruak. MU panik karena tak mau kehilangan Mourinho.



Laman The Sun mengabarkan MU telah bertemu dengan Mourinho untuk menegaskan masa depannya di Stadion Old Trafford. Dalam pertemuan itu, Mourinho menegaskan akan tetap fokus menangani Marcus Rashford cs.



Hal itu membuat para petinggi MU lega. Mereka menilai Mourinho adalah sosok yang tepat untuk membawa MU kembali ke masa kejayaannya.



Pekan lalu, The Sun mengabarkan pihak PSG sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Mourinho. PSG menginginkan Mourinho untuk menggantikan posisi Unai Emery.



Posisi Emery terancam karena tak mampu mengendalikan ruang ganti timnya setelah kedatangan mega bintang Neymar Jr dan penyerang Kylian Mbappe. Neymar terlibat perseteruan dengan rekan setimnya, Edison Cavani, dalam sebuah laga saat berebut mengambil tendangan penalti.



Namun kabar kepindahan Mourinho itu tak lagi merisaukan para petinggi MU. Mereka merasa senang karena Mourinho menyatakan lebih fokus pada pertandingan selanjutnya melawan Newcastle United.



Meski ada beberapa kritik terhadap gaya permainannya, Mourinho, pada musim lalu, dianggap sukses membuat MU bangkit dari keterpurukan. Ia telah memenangi Piala Liga Inggris dan Liga Europa pada musim pertamanya melatih The Red Devils.



THE SUN | NAWIR ARSYAD AKBAR