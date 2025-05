TEMPO.CO, Jakarta - Tradisi Barcelona, yang tak menempatkan satu pun sponsor di bagian depan kostumnya, akan kembali musim depan. Klub asal Catalan itu tak mau menurunkan harga penawaran mereka yang membuat Qatar Airways, sponsor utama Barcelona saat ini, perlahan mundur.



Laman AS mengabarkan bahwa Qatar keberatan atas tawaran Barcelona yang meningkatkan nilai kontrak mereka dari 28 juta pound sterling menjadi 47 juta pound sterling per tahun. Negosiasi di antara kedua pihak itu dikabarkan mentok pada akhir tahun lalu.



Karena negosiasi mentok dengan Barcelona, Qatar Airways disebut membuka pembicaraan dengan Asosiasi Sepak Bola Spanyol untuk mensponsori Liga Spanyol. Hal itu tak lepas dari mundurnya bank terbesar di Spanyol, BBVA, yang telah menjadi sponsor dalam 11 tahun terakhir.



Indikasi tak akan adanya sponsor di kostum Barcelona musim depan disebut karena mereka telah meminta Nike, perusahaan apparel yang menjadi pemasok mereka, membuat kostum baru untuk musim depan tanpa adanya sponsor di bagian dada.



Hal itu akan membuat Barcelona mengembalikan citranya sebagai klub yang tak menggunakan sponsor. Sebelum mengikat kontrak dengan Qatar Foundation pada 2010, Barcelona memiliki tradisi tak memiliki sponsor selama 111 tahun.



Barcelona bahkan memberikan tempat iklan gratis kepada Badan Perlindungan Anak-anak Dunia, Unicef, di bagian belakang kostum mereka. Bukan hanya itu, klub kaya asal Spanyol tersebut bahkan menyumbangkan sebagian pendapatannya kepada Unicef.



Kontrak dengan Unicef baru saja diperpanjang pada awal tahun lalu. Barcelona memastikan Unicef akan tetap berada di bagian belakang kostum mereka hingga empat tahun ke depan. Mereka juga mendonasikan 1,58 juta pound per tahun kepada Unicef.



AS | DAILYMAIL | FEBRIYAN