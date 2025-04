Nova Arianto Sebut Pengalaman di Fase Grup Piala Asia U-17 2025 Jadi Bekal Timnas U-17 Indonesia ke Piala Dunia U-17 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-17 Indonesia menyapu bersih kemenangan di tiga pertandingan Grup C Piala Asia U-17 2025. Di laga terakhir grup pada Jumat dinihari WIB, 11 April 2025, skuad asuhan Nova Arianto menang 2-0 berkat gol yang dibuat Fadly Alberto Hengga dan Zahaby Gholy pada tambahan waktu babak kedua, di mana kedua gol itu tercipta berkat assist dari Aldiansyah Taher.



Hasil itu menyempurnakan catatan dua kemenangan yang diraih di fase grup. Sebelumnya, Evandra Florasta dan rekan-rekannya mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan menang 4-1 atas Yaman. Total skuad Garuda Muda mencetak tujuh gol dan hanya sekali kebobolan dalam prosesnya. Evandra menjadi pencetak gol terbanyak Indonesia U-17 hingga saat ini dengan tiga gol. Dua pemain lain, Alberto dan Gholy, masing-masing membuat dua gol.



Timnas Indonesia U-17 memastikan lolos ke perempat final turnamen ini sekaligus mendapatkan tiket berlaga di Piala Dunia U-17 2025 di Qatar usai meraih kemenangan kedua pada Senin lalu. Menjelang laga terakhir grup, Nova meminta para pemainnya fokus pada pertandingan melawan Afganistan dan melupakan euforia lolos Piala Dunia.



Nova berterima kasih kepada para pemainnya usai pertandingan melawan Afganistan. Menurut dia, semua pemain yang dimainkan berusaha tampil terbaik. "Memang situasinya tak bisa seperti apa yang saya harapkan. Saya bersyukur siapa pun yang main hari ini mencoba bermain maksimal dan kami lihat siapa yang mampu membantu ke depannya nanti,” katanya dikutip dari PSSI pada Jumat, 11 April 2025.



Ia melakukan rotasi pemain saat menghadapi Afganistan. Pemain yang belum bermain dan kurang mendapatkan menit bermain di dua pertandingan sebelumnya, diturunkan sebagai starter. Di babak kedua, dia memasukkan Aldiansyah Taher, Evandra, dan Alberto, setelah jeda turun minum. Berikutnya, Gholy juga dimainkan dari bangku cadangan setelah sejam pertandingan.



Timnas Afganistan U-17 yang sudah dipastikan tersingkir, menurut Nova, bermain bagus dan itu sudah diantisipasi sebelumnya. “Afganistan bermain sangat lepas karena sudah tak punga peluang. Tapi saya bersyukur kami bisa bermain fokus di menit akhir dan bisa cetak gol di menit akhir,” katanya.



Pertandingan fase grup ini, kata Nova, memberikan pengalaman bagi para pemainnya yang akan bermain di Piala Dunia U-17 2025 pada November nanti. “Kami menghadapi berbagai macam karakter permainannya dari Afganistan yang berbeda dengan Yaman, dengan Korea Selatan pastinya pemain akan mendapatkan pengalaman yang sangat baik,” kata mantan pemain timnas Indonesia ini.



Di babak perempat final Piala Asia U-17, timnas U-17 Indonesia masih menunggu siapa lawan yang akan dihadapi dari Grup D yang akan ditentukan dari hasil pertandingan terakhir grup pada Sabtu dinihari WIB, 12 April 2025. Sebagai juara Grup C, skuad asuhan Nova akan menghadapi runner-up Grup D.



Empat tim di Grup D, yakni Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran, semuanya masih berpeluang lolos ke perempat final. Menurut Nova, keempat tim memiliki kualitas sama baiknya. Siapa pun nanti yang akan dihadapi, ia dan tim pelatih akan lebih dulu menganalisis permainan lawan sebelum melakukan persiapan untuk pertandingan di babak delapan besar nanti.



Timnas U-17 Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan perempat final Piala Asia U-17 2025 pada Senin, 14 April mendatang, melawan runner-up Grup D di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi, pukul 21.00 WIB.



Pilihan Editor: Hasil Piala Asia U-17 2025: Timnas U-17 Indonesia vs Afganistan, Skor Akhir 2-0