Persija Vs Persib, Viking Pastikan Tak Akan Hadir

TEMPO.CO, Bandung - Petinggi Viking Persib Club, Yana Umar, memastikan pihaknya tidak akan hadir dalam laga Persija Jakarta lawan Persib Bandung di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 3 November 2017. Bobotoh, sebutan untuk suporter Persib, telah sepakat mengikuti imbauan PT Liga Indonesia Baru yang melarang pendukung Persib menyaksikan langsung duel panas tersebut.



"Sudah jauh-jauh hari kami mengimbau agar tidak pergi ke sana (Solo) karena harus mengikuti aturan dari PT Liga," ujar Yana kepada wartawan di acara silaturahmi bobotoh bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung, Rabu malam, 1 November 2017.



Selain dilarang PT Liga dan kepolisian, Yana mengatakan, pihaknya tidak akan hadir ke Solo untuk menghargai supporter Persija Jakarta, The Jak Mania, yang pada pertandingan sebelumnya di kandang Persib tidak diperbolehkan hadir.



"Pada pertandingan pertama The Jak tidak boleh datang ke Bandung. Nah, kami juga berkomitmen tidak datang ke sana," katanya.



Yana mengatakan tidak bisa hadirnya bobotoh dalam pertandingan tersebut tak akan mempengaruhi proses perdamaian antara bobotoh dan The Jak Mania. Upaya damai kedua kelompok suporter tersebut saat ini masih terus berlangsung. Kedua pentolan suporter sudah berkomitmen mengakhiri permusuhan.



"Enggak, enggak akan (ganggu proses damai). Proses damai berjalan aja," tutur Yana.



Duel panas Liga 1 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 3 November 2017. Pertandingan El Clasico di persepakbolaan Indonesia ini awalnya akan digelar di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, kandang Persija selama Liga 1. Namun, karena menimbang faktor keamanan, pertandingan tersebut dilangsungkan di Solo.



