Peta Persaingan Liga Champions Menjelang Laga Penentuan: Liverpool dan Barcelona Lolos, Posisi Manchester City Terancam

Tim-tim tersebut antara lain Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Munich, Brest, Celtic, Borussia Dortmund, Feyenoord, Inter Milan, Juventus, Bayer Leverkusen, Lille, AC Milan, Monaco, dan Real Madrid.

Jadwal Pekan Kedelapan

Pekan kedelapan akan menjadi penentu bagi banyak tim. Jadwal pertandingannya akan berlangsung serentak pada 30 Januari 2025, mulai 03:00 WIB. Inilah laga yang akan tersaji:



Aston Villa vs Celtic

Barcelona vs Atalanta

Bayer Leverkusen vs Sparta Prague

Bayern Munich vs Slovan Bratislava

Brest vs Real Madrid

Dinamo Zagreb vs AC Milan

Dortmund vs Shakhtar Donetsk

Girona vs Arsenal

Inter Milan vs Monaco

Juventus vs Benfica

Lille vs Feyenoord

Manchester City vs Club Brugge KV

PSV Eindhoven vs Liverpool

Salzburg vs Atletico Madrid

Sporting CP vs Bologna

Sturm Graz vs RB Leipzig

Stuttgart vs Paris Saint-Germain (PSG)

Young Boys vs Crvena zvezda.

Klasemen Liga Champions

Nasib Manchester City

Manchester City menghadapi situasi sulit setelah kalah 2-4 dari PSG di pekan ketujuh. Kekalahan ini membuat mereka terlempar ke posisi ke-25 klasemen dengan hanya mengumpulkan delapan poin. Dengan satu laga tersisa, mereka tertinggal dua poin dari empat tim di atasnya.