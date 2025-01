Prediksi MU Vs Tottenham Hotspur, Adu Tajam Lukaku dan Kane

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas MU vs Tottenham Hotspur akan tersaji pada pekan ke-10 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Sabtu, 28 Oktober 2017. Kedua tim memperebutkan takhta posisi kedua klasemen demi terus menjaga jarak dengan pemuncak klasemen, Manchester City. Manajer MU Jose Mourinho menargetkan kemenangan pada laga itu. Selain karena bermain di depan publik sendiri, Mourinho harus membangkitkan kepercayaan diri mereka setelah mengalami dua hasil tak menggembirakan di Liga Inggris. Rekor tak terkalahkan MU di Liga Inggris putus setelah kalah melawan tim promosi Huddersfield Town pekan lalu, dan mereka bermain imbang 0-0 kala meladeni Liverpool. Dua hasil buruk itu membuat MU kini terpaut lima poin dari rival sekotanya, Manchester City. Kemenangan atas Swansea City di Piala Liga tengah pekan ini bisa menjadi modal untuk kembali ke jalur kemenangan. Masalah bagi MU adalah mandulnya lini serang mereka. Striker Romelu Lukaku kembali belum mampu mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir. Ia telah bermain 297 menit tanpa memasukkan bola. Gelandang kreatif Henrikh Mkhitaryan juga belum mencetak gol sejak akhir Agustus.

Baca juga: Romelu Lukaku, Salah Satu Transfer Pemain Termahal 2017. Ingat Nilainya?



Satu-satunya harapan Mourinho ada pada Marcus Rashford, yang telah mencetak delapan gol dalam liga laga terakhir MU di semua kompetisi.



Bek MU, Phil Jones, mungkin akan kembali dapat bermain setelah pulih dari cedera saat melawan Huddersfield. Eric Bailly dan Paul Pogba juga telah kembali berlatih bersama demgam rekan setimnya. Mereka belum tampil kembali sejak pertengahan September lalu. Namun Pogba mungkin tidak akan dimainkan dalam laga akhir pekan ini.



Musim lalu, The Red Devils sukses mengalahkan Spurs 1-0 berkat gol Mkhitaryan di Old Trafford. Gelandang MU, Ander Herrera, meminta fan MU tetap mendukung mereka seperti pada musim lalu.



"Kami mengalahkan Spurs musim lalu dan para fan mendukung kami sepenuhnya. Kami membutuhkannya lagi," kata Herrera kepada MUTV.



Di kubu tamu, Tottenham juga membutuhkan momentum untuk mengangkat moral mereka setelah pada tengah pekan ini disingkirkan West Ham United di Piala Liga. Memang pada laga itu mereka tak diperkuat mesin gol Harry Kane, yang sengaja diistirahatkan Manajer Mauricio Pochettino.



Kane dipastikan akan turun pada laga melawan MU. Pemegang gelar pencetak gol terbanyak Liga Inggris dalam dua tahun terakhir itu bisa menjadi ancaman besar bagi lini belakang MU, yang banyak membuat kesalahan pada laga melawan Huddersfield. Torehan delapan gol dalam sembilan laga di Liga Inggris merupakan bukti nyata betapa berbahayanya pesepak bola berusia 24 tahun itu jika diberikan keleluasaan.



Laga tersebut akan menjadi pertemuan ke-187 kedua tim. Manchester United menang 88 kali, sedangkan Tottenham menang 50 kali.



Pertandingan Liga Inggris MU vs Tottenham Hotspur ini akan berlangsung pada pukul 18.30 WIB.



MAN UTD | STANDARD | SPORTS MOLE | RAMADHAN L.Q.