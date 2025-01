Profil Ole Romeny, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang akan Ambil Sumpah WNI pada Februari

Usai Laga Timnas Indonesia vs Jepang, Rafael Struick Komentari Proses Naturalisasi Ole Romeny

Romeny, yang tengah menjalani proses naturalisasi, kata dia, bisa memperkuat lini serang Skuad Garuda dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat pertandingan timnas Indonesia vs Jepang, Ole Romeny tampak menonton langsung di SUGBK dengan hasil laga kalah telak 0-4.

“Ole punya skill yang mumpuni, bahkan kecintaan dia kepada Indonesia bisa kalian lihat saat main sepak bola dengan anak-anak kecil. Itu kan sesuatu yang out of the box,” katanya.